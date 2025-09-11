На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к 3,5 года колонии за работу на Украину

Жителя Нижнего Новгорода приговорили к 3,5 года колонии за сотрудничество с СБУ

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за сотрудничество со службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, передает Telegram-канал NewsNN.

Отмечается, что мужчина за денежное вознаграждение сделал для СБУ кадры из местного военного комиссариата.

Других подробностей не приводится.

Накануне сообщалось, что силовики задержали в Крыму мужчину, которого подозревают в передаче сведений о расположении частей ПВО и критической инфраструктуры.

10 сентября ФСБ также сообщила о задержании в Ижевске мужчину, планировавшего теракт в отношении сотрудника предприятия ОПК. Как утверждается, задержанный был завербован сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее жителя Перми приговорили к 13 годам за госизмену в пользу другого государства.

