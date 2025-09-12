В РФ утвердили максимальное время на выполнение домашнего задания

Кравцов: школьники в РФ должны выполнять домашнее задание не более 3,5 часа

Министерство просвещения РФ утвердило единое время выполнения школьниками домашнего задания. Об этом в ходе интервью для РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», — отметил чиновник.

При этом он уточнил, что помимо максимального единого времени на выполнение домашнего задания, существуют и нормы для каждого класса. Так, первоклассники не должны тратить на выполнение домашнего задания более одного часа. Максимальное время выполнения домашнего задания учениками второго и третьего классов не может превышать 1,5 часа, учениками четвертого и пятого классов — двух часов, а учениками шестого–восьмого классов — 2,5 часа. В девятом, 10 и 11 классах на выполнение домашнего задания должно отводиться не более 3,5 часа.

Как сказал Кравцов, утвержденные Минпросвещения РФ рекомендации и нормы были согласованы с Роспотребнадзором. Также они учитывают возраст каждого ребенка.

7 сентября глава Минпросвещения РФ высказался об идее отменить домашнее задание в школах. Кравцов подчеркнул, что домашнее задание — это закрепление пройденного материала, оно является основной частью учебного процесса.

