В Минпросвещения ответили на идею отмены домашнего задания в школах

Кравцов: домашнее задание является основной частью учебного процесса
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Закрепление пройденного материала является важным элементом обучения, который есть во всех странах. Об этом РИА Новости заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума.

«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения», — заявил собеседник агентства.

Глава Минпросвещения уточнил, что в прошлом школы могли задавать любое количество домашнего задания или не задавать его вообще, поскольку отсутствовала норма. В результате возникали соответствующие вопросы, связанные с нагрузкой и перегрузкой школьника, указал Кравцов. В результате было принято решение ввести единые нормы по выполнению домашнего задания, заключил собеседник агентства.

26 августа сообщалось, что в России вводятся нормы на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, согласованные с Роспотребнадзором. Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение «домашки» 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвертом — 2 часа.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Ранее психолог объяснила, как замотивировать школьников выполнять домашние задания.

