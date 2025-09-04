На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, на какие случаи не распространится правило трехдневного больничного

Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне смогут избежать сокращения больничного до трех дней, если будут брать его для ухода за ребенком или родственником или для прохождения медицинской реабилитации. Об этом «Москве 24» рассказала медицинский юрист Екатерина Батурина.

Она напомнила, что в России может измениться порядок оформления листка нетрудоспособности. По ее словам, это следует из проекта приказа Минздрава от 23 ноября 2021 года № 1089н, который пока не вступил в действие.

«Согласно им, если сотрудник за последние шесть месяцев уже брал четыре листка нетрудоспособности, то в пятый раз он может уйти на больничный не более чем на три дня. Продлить этот срок можно будет только по решению врачебной комиссии», — уточнила Батурина.

Юрист добавила, что новый порядок не будет также распространяться на случаи получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и те, когда работник находится на заместительной почечной терапии.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого говорила, что в России в период временной нетрудоспособности по болезни работники должны полностью освобождаться от выполнения трудовых обязанностей. Если же руководство все равно привлекает сотрудника к работе и настаивает на этом, то компанию ждет штраф, предупредила она.

Ранее эксперт предупредила о последствиях при уходе на больничный перед увольнением.

