В Госдуме выступили за снижение возраста для повышения пенсии

Бессараб заявила о необходимости снизить возраст для повышенной страховой пенсии
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо снизить возраст для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет, если медицинское сообщество установит, что сейчас люди нуждаются в помощи в более раннем возрасте. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, изначально фиксированная часть выплаты повышалась для тех россиян, кто стал инвалидом I группы и кому исполнилось 80 лет. Потом требование о наличии инвалидности отменили из-за объективной необходимости поддержки в этом возрасте, отметила депутат.

«Именно этот возраст стал той чертой, за которой требуется повышение фиксированной части выплаты», — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что повышение фиксированной части выплаты касается только получателей страховой пенсии, но не социальной. Она выразила мнение, что для изменения этой нормы медицинское сообщество должно вынести официальное заключение о том, что люди теперь нуждаются в помощи в более раннем возрасте.

На этой неделе лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо перейти к ежеквартальной индексации пенсий, а также ввести предновогоднюю дополнительную выплату для пенсионеров.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить пенсию на 70%.

