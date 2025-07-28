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Россиянам рассказали, как увеличить пенсию на 70%

Балынин: россияне могут увеличить пенсию на 70%, выйдя на нее на 8 лет позже
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Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение размера пенсии на 70% возможно, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже возникновения соответствующего права, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, в таком случае по закону и к числу набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), и к фиксированной выплате будут применены коэффициенты повышения: чем позже обратиться, тем выше будет размер страховой пенсии.

«Так, при обращении за назначением страховой пенсии по старости на семь лет позже число ИПК увеличивается на 74%, а фиксированная выплата — на 58%. А если обратиться на восемь лет позже, число ИПК будет увеличено на 90%, а фиксированная выплата – на 73%», — пояснил Балынин.

Он привел пример. Если у человека сформировано 109,521 ИПК, то при обращении за назначением страховой пенсии по старости в 2025 году ее размер составит 24863,81 рубля, если такое право возникло бы в этом году. Балынин оценил, что если бы такое право возникло семь лет назад, пенсия в 2025-м была бы 41837,81 рубля или на 68% выше. А если бы право возникло восемь лет назад, пенсия была бы 45726,94 рубля или на 84% выше.

Балынин подчеркнул, что решение об использовании предусмотренной законодательством возможности каждый гражданин принимает самостоятельно с учетом своей пенсионной стратегии.

С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет 25 тыс. рублей.

Ранее работающим россиянам напомнили об индексации пенсий.

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