Женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд

Жительница Новой Зеландии Габриэль Уолл побила рекорд Гиннесса, пробежав 100 метров босиком по кубикам Lego всего за 24,75 секунды, пишет UPI.

Как рассказала рекордсменка, достижение стало для нее уникальным испытанием силы и выносливости. Дорожка длиной 100 метров была покрыта деталями Lego, пожертвованных некоммерческой организацией Imagination Station, которая использует кубики для обучения детей робототехнике и механике.

Уолл рассказала, что готовилась к рекорду два месяца, ходя босиком и наращивая мозоли. Она даже посетила свадьбу без обуви, чтобы укрепить ноги. По словам экспертов, женщина «вероятно, наступала на пластиковые детальки больше раз, чем может сосчитать». Габриэль также надела солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы от боли.

После успеха женщина призналась, что подумывает о новой рекордной попытке, но уже в категории сборки конструкций из Lego, а не бега.

