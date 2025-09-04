На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина пробежала 100 метров босиком по деталям Lego и установила рекорд

Новозеландка пробежала 100-метровку босиком по Lego за 24 сек., установив рекорд
true
true
true
close
Guinness World Records

Жительница Новой Зеландии Габриэль Уолл побила рекорд Гиннесса, пробежав 100 метров босиком по кубикам Lego всего за 24,75 секунды, пишет UPI.

Как рассказала рекордсменка, достижение стало для нее уникальным испытанием силы и выносливости. Дорожка длиной 100 метров была покрыта деталями Lego, пожертвованных некоммерческой организацией Imagination Station, которая использует кубики для обучения детей робототехнике и механике.

Уолл рассказала, что готовилась к рекорду два месяца, ходя босиком и наращивая мозоли. Она даже посетила свадьбу без обуви, чтобы укрепить ноги. По словам экспертов, женщина «вероятно, наступала на пластиковые детальки больше раз, чем может сосчитать». Габриэль также надела солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы от боли.

После успеха женщина призналась, что подумывает о новой рекордной попытке, но уже в категории сборки конструкций из Lego, а не бега.

Ранее мужчина 20 лет прожил с деталью Lego в ухе, не подозревая об этом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами