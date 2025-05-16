Самокатчик упал с моста в реку и сам выбрался на берег

В Омске самокатчик упал с моста в реку с огромной высоты и сам выбрался из воды

В Омске мужчина упал в реку с Ленинградского моста и остался жив. Кадры с падением мужчины с большой высоты опубликовал Telegram-канал «Аварийный Омск».

На них видно, как человек падает в реку, после чего подплывает к берегу и самостоятельно выбирается на сушу. По информации очевидцев, за несколько минут до ЧП мужчину видели ехавшим на электросамокате по дороге.

«В рубашке родился», «Терминатор прям», «Киборги среди нас», «Самокаты по удостоверению каскадера сейчас выдают», — прокомментировали видео подписчики канала.

В полиции в беседе с изданием Ngs55 заявили, что проводят проверку по факту случившегося. Там отметили, что пострадавший не обращался за медицинской помощью, сейчас личность мужчины устанавливается.

Ранее в Москве пьяный самокатчик свалился в реку с моста у Кремля.