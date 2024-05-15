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Пьяный москвич на электросамокате упал в реку у Кремля

В Москве пьяный самокатчик свалился в реку с моста у Кремля

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Shutterstock

В Москве поездка для мужчины на электросамокате закончилась незапланированным купанием в реке. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 14 мая на Москворецком мосту около Кремля. По данным СМИ, 57-летний мужчина ехал на самокате по мосту, когда из-за препятствия перевалился через ограждение и оказался в Москва-реке. В момент ЧП пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Из воды мужчину достали спасатели, после этого его передали бригаде скорой помощи, которая забрала пациента в психиатрическую больницу.

До этого водолазы подняли со дна Оки электросамокат, который в порыве ненависти выбросил нижегородец с Мызинского моста.

Ранее москвичка на электросамокате сбила дошкольника и скрылась с места ДТП.

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