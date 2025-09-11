Роль казачества в обеспечении безопасности обсудили в Калининградской области

Казачество в современной России играет ключевую роль не только в сохранении традиций, но и в обеспечении внутренней и внешней безопасности страны. Об этом сообщается в Telegram-канале «Российского казачества».

На текущей неделе по поручению президента состоялось выездное заседание президиума Совета при президенте РФ по делам казачества. Мероприятие прошло в Калининградской области. Помощник президента и председатель совета Дмитрий Миронов обратился к участникам с приветственным словом.

«Год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны Годом защитника Отечества, богат на знаковые мероприятия, связанные с реализацией государственной политики в отношении российского казачества», — отметил он.

Миронов подчеркнул, что казаки активно участвуют в специальной военной операции. Они обеспечивают ротацию добровольческих формирований, направляют караваны с гуманитарной помощью и поддерживают боевые задачи.

В организации уточнили, что выбор Калининградской области для проведения заседания был обусловлен ее стратегическим значением, так как казачество региона рассматривается как важный элемент обеспечения безопасности на западных рубежах России.

По данным Российского казачества, численность Северо-Западного войскового казачьего общества, куда входят казаки Калининградской области, составляет 3129 человек. Из них 916 казаков выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно демонстрируя мужество и героизм. Вернувшиеся с передовой казаки находятся в полной боевой готовности и готовы в любой момент встать на защиту страны.

«Казаки Калининградской области, находящейся в окружении стран НАТО, – это долговременный фактор стабильности и защищенности наших земель. Так было всегда – казаки защищали границы России. Так и сегодня, продолжая традиции предков, они стоят на страже рубежей отечества», — говорится в сообщении.