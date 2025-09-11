Во дворе дома в Москве дорожная техника провалилась под землю

Во дворе на улице Живова в Москве дорожная техника провалилась под асфальт. Подробности сообщило издание «Подъем».

Экскаватор достали при помощи крана. Провалы начали засыпать, но местные жители опасаются, что грунт может выдавить перекрытия дома и здание может вообще обрушиться.

«Прораба предупредили, что у нас подвал выходит под двор и идет до проезда вдоль всего дома. Он покивал и, естественно, об этом забыл. После этого они загнали на этот подвал 25-тоную машину», — рассказали местные жители.

Одна из ям оказалась настолько велика, что в нее можно поместить целый автомобиль, уверяют местные.

Недавно в Казани под троллейбусом произошел крупный провал асфальта и грунта. На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус лазурного цвета повис над глубокой ямой. В поверхность асфальта уперлись передняя и задняя часть кузова, вне пределов колесной базы машины. На улице при этом идет сильный дождь.

Ранее на МКАД самосвал напоролся на бетонные блоки, ограждавшие участок дорожных работ.