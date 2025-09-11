На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве дорожная техника провалилась под землю

Во дворе дома в Москве дорожная техника провалилась под землю
true
true
true
close
Telegram-канал «Подъём»

Во дворе на улице Живова в Москве дорожная техника провалилась под асфальт. Подробности сообщило издание «Подъем».

Экскаватор достали при помощи крана. Провалы начали засыпать, но местные жители опасаются, что грунт может выдавить перекрытия дома и здание может вообще обрушиться.

«Прораба предупредили, что у нас подвал выходит под двор и идет до проезда вдоль всего дома. Он покивал и, естественно, об этом забыл. После этого они загнали на этот подвал 25-тоную машину», — рассказали местные жители.

Одна из ям оказалась настолько велика, что в нее можно поместить целый автомобиль, уверяют местные.

Недавно в Казани под троллейбусом произошел крупный провал асфальта и грунта. На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус лазурного цвета повис над глубокой ямой. В поверхность асфальта уперлись передняя и задняя часть кузова, вне пределов колесной базы машины. На улице при этом идет сильный дождь.

Ранее на МКАД самосвал напоролся на бетонные блоки, ограждавшие участок дорожных работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами