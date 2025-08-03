Троллейбус с пассажирами завис над провалом асфальта в Казани

В Казани под троллейбусом провалился асфальт, он повис над возникшей ямой

В Казани под троллейбусом произошел крупный провал асфальта и грунта. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

«Асфальт провалился под троллейбусом в Казани, сообщают местные жители. Инцидент произошел на улице Сахарова», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что троллейбус лазурного цвета повис над глубокой ямой. В поверхность асфальта уперлись передняя и задняя часть кузова, вне пределов колесной базы машины. На улице при этом идет сильный дождь. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. в момент обвала грунта в салоне находились пассажиры.

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