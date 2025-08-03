Видео: самосвал на МКАД едва не опрокинулся, напоровшись на бетонные блоки

На МКАД грузовик протаранил бетонные блоки на проезжей части и попал на видео

На МКАД многотонный самосвал напоролся на бетонные блоки, ограждающие место проведения ремонтных работ. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на 25-м километре МКАД. На кадрах видно, что самосвал напоролся на ограждение нижней частью. Сначала от удара части ограждения отлетели в правую сторону, в свободные полосы. Грузовик накренился направо, но водитель смог его выровнять.

Затем самосвал накренился на левую сторону, но его водителю также удалось стабилизировать машину. Самосвал остановился только после того, как огражденный участок трассы кончился.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

До этого стало известно о ДТП на 81-м километре МКАД, в результате которого возникло затруднение в движении транспорта.

Ранее в Дагестане на видео попал водитель, который мыл свой автомобиль вблизи от загоревшегося дома.