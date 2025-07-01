Подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском

Под Красноярском подростков обвинили в изнасиловании мальчика бутылкой в лагере

Под Красноярском троих подростков обвинили в изнасиловании мальчика бутылкой и избиениях. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел в спортивном лагере «Сосновый бор», расположенном в Сухобузимском районе. По словам матери десятилетнего мальчика, после конфликта со старшими воспитанниками ее сына избили, а затем надругались над ним после отбоя — подростки придавили его голову подушкой и изнасиловали с помощью бутылки из-под минералки. Агрессоры продолжали наносить ребенку побои каждый день, а позже повторили надругательство.

Источник ТВК сообщил, что у пострадавшего мальчика зафиксировали синяки и повреждение кишки — это произошло в результате насилия. Ребенок чувствует себя удовлетворительно, его не стали госпитализировать.

В ГСУ СК России по региону сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По данным следствия, троим нападавшим от 11 до 13 лет. Надругательства произошли 25 и 27 июня. Назначен ряд судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Кубани начали проверку после попытки изнасилования ребенка в лагере.