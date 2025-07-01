На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростки изнасиловали мальчика бутылкой из-под минералки в лагере под Красноярском

Под Красноярском подростков обвинили в изнасиловании мальчика бутылкой в лагере
close
Ольга Цветцих/Unsplash

Под Красноярском троих подростков обвинили в изнасиловании мальчика бутылкой и избиениях. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел в спортивном лагере «Сосновый бор», расположенном в Сухобузимском районе. По словам матери десятилетнего мальчика, после конфликта со старшими воспитанниками ее сына избили, а затем надругались над ним после отбоя — подростки придавили его голову подушкой и изнасиловали с помощью бутылки из-под минералки. Агрессоры продолжали наносить ребенку побои каждый день, а позже повторили надругательство.

Источник ТВК сообщил, что у пострадавшего мальчика зафиксировали синяки и повреждение кишки — это произошло в результате насилия. Ребенок чувствует себя удовлетворительно, его не стали госпитализировать.

В ГСУ СК России по региону сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. По данным следствия, троим нападавшим от 11 до 13 лет. Надругательства произошли 25 и 27 июня. Назначен ряд судебных экспертиз, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Кубани начали проверку после попытки изнасилования ребенка в лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами