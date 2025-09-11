В России назвали профессии с самым быстрым ростом зарплат

Этим летом зарплатные предложения в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросли на 43%, по сравнению с прошлым годом, и достигли 79 640 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что больше всего выросли зарплаты в вакансиях для дворников. Они стали больше на 25% по сравнению с летом 2024 года. Средний оклад этих специалистов составил 51 541 рублей. Также выросли зарплаты электриков (+8%) — до 77 204 рублей в месяц. В тройку лидеров по темпам роста зарплат также вошли сотрудники транспортного машиностроения (+38%) и тяжелого машиностроения (+35%), которые теперь могут получать 117 809 и 129 649 рублей в месяц соответственно.

В топе с самым быстрым приростом зарплат также оказались слесари (+18%) и токари (+13%).

1 августа в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Аналитики подсчитали, что в среднем россияне до вычета налога получают 99,4 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель составлял 72,5 тысячи рублей, добавили эксперты.

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.