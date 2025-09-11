На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали профессии с самым быстрым ростом зарплат

«Авито»: летом больше всего выросли зарплатные предложения для дворников
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Этим летом зарплатные предложения в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросли на 43%, по сравнению с прошлым годом, и достигли 79 640 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что больше всего выросли зарплаты в вакансиях для дворников. Они стали больше на 25% по сравнению с летом 2024 года. Средний оклад этих специалистов составил 51 541 рублей. Также выросли зарплаты электриков (+8%) — до 77 204 рублей в месяц. В тройку лидеров по темпам роста зарплат также вошли сотрудники транспортного машиностроения (+38%) и тяжелого машиностроения (+35%), которые теперь могут получать 117 809 и 129 649 рублей в месяц соответственно.

В топе с самым быстрым приростом зарплат также оказались слесари (+18%) и токари (+13%).

1 августа в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Аналитики подсчитали, что в среднем россияне до вычета налога получают 99,4 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель составлял 72,5 тысячи рублей, добавили эксперты.

Ранее стало известно, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами