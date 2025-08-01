Средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В публикации отмечается, что обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится один раз в два года по итогам апреля.

В 2025 году исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций, за исключением представителей малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Средняя зарплата в апреле до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей, в 2023 году этот показатель составлял 72,5 тысячи рублей.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что с 2022 по 2024 год средняя зарплата россиян выросла на 23,9% в реальном выражении — за вычетом инфляции. По итогам 2025 года она увеличится на 10–13% в реальном выражении.

Ранее россиянам пообещали повышенные выплаты в первой половине августа.