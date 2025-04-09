Названо, сколько россиян согласны получать зарплату в конверте

В России 31% граждан согласны получать заработную плату в конверте, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования аналитиков SuperJob.

Еще 40% участников исследования оказались против неофициальных выплат. 16 лет назад на конверты соглашались 60%, отметили в агентстве.

На зарплату в конверте оказались согласны 35% опрошенных мужчин и 25% опрошенных женщин. Чаще всего — 51% — отказываются от конвертов те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц.

Из тех, кто не готов получать зарплату в конверте, большинство — это бухгалтеры, секретари, HR-менеджеры и экономисты. Лишь 24% программистов и 26% системных администраторов согласны получать заработную плату в конверте.

На этой неделе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что налоговая инспекция может заподозрить компанию в выплате серых зарплат, если сотрудники выполняют большой объем работы, но их средняя зарплата минимальна. По ее словам, контроль за работодателями усилят.

По ее словам, россиянам не стоит соглашаться на серые зарплаты. Бессараб сказала, что произошло много случаев, когда человек пострадал, работая не по трудовому договору. В итоге наступает инвалидность, а пострадавший может получить только социальную пенсию по инвалидности — без выплат, которые причитаются от работодателя.

Ранее россиянам пообещали резкий рост зарплат.