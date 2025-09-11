На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказал, как выявить и преодолеть синдром упущенной жизни

Психолог Бережной: синдром упущенной жизни приводит к глубокому кризису
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

FOMO или, синдром упущенной жизни, – это модель поведения, которая связана со страданиями и страхом человека, что он упускает возможности и живет менее насыщенно, чем окружающие люди. Это состояние приводит к глубокому внутреннему кризису, но его можно преодолеть, рассказал 360.ru бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

Распространенность FOMO специалист объяснил обилием соцсетей, в которых пользователи видят чужую жизнь в форме отредактированных картинок, на которых все идеально. Человек начинает сравнивать себя с кумирами, теряя чувство ценности собственной реальности, объяснил Бережной.

«Проблема на системном уровне — повсеместная конкуренция, понимаемая не как здоровое развитие своего потенциала, а как борьба и необходимость быть лучше других», — добавил он.

Для определения наличия синдрома достаточно задать себе три вопроса, считает психолог. Так, в первую очередь нужно спросить себя, часто ли появляется чувство неполноценности после просмотра соцсетей и наблюдения за чужими успехами. Далее нужно понять, сравнивает ли человек свои достижения, образ жизни и даже внешность с чужими в худшую сторону. И третий вопрос – нет ли ощущения, что человек живет не своей жизнью, а старается просто соответствовать общепринятым стандартам. Если хотя бы на два вопроса ответ положительный, то это говорит о наличии FOMO.

Основой выхода из этого состояния психолог назвал честность перед самим собой и смелость строить жизнь на основе своих ценностей, а не навязанных обществом. Важным шагом станет цифровая гигиена, то есть отказ от постоянного зависания в соцсетях, отключение лишних уведомлений, чистка подписок и так далее.

Также эксперт посоветовал сделать акцент на осознанном планировании, к которому нужно подходить рационально. Важно не бояться что-то упустить, а обдуманно пропускать события и возможности, которые не соответствуют истинным целям и желаниям, подчеркнул Бережной.

«Этот подход закономерно приводит к концепции JOMO (Joy Of Missing Out) — радости от упущенной выгоды. Это прямая противоположность FOMO», --― заключил психолог.

До этого психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева рассказала о таком понятии, как синдром отложенной жизни. В таком состоянии человек постоянно чувствует, что счастливое время начнётся позже, и не позволяет себе полноценно жить здесь и сейчас. Это может быть следствием травм или перфекционизма, а среди последствий такого отношения к жизни в первую очередь выделяют эмоциональное истощение. Чтобы справиться с проблемой, специалист посоветовала ориентироваться на свои ценности, стараться ценить настоящее и не жить жизнь как будто пишешь в «черновике».

Ранее россиян предупредили об опасности пребывания в зоне комфорта.

