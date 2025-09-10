На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог предупредил об опасности пребывания в зоне комфорта

Психолог Лунюшин: пребывание в зоне комфорта грозит деградацией
Olezzo/Shutterstock/FOTODOM

Постоянное пребывание в зоне комфорта может создавать препятствия для личностного роста и развития. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт и когнитивно-поведенческий специалист Сергей Лунюшин.

Он уточнил, что под такой средой понимаются привычные материальные вещи, люди, работа, условия, в которых человек не подвержен стрессам. Подобный образ жизни позволяет экономить время и силы, потому что действия совершаются на автомате, пояснил эксперт. Однако в этом случае происходит деградация человека — он перестает развиваться.

«Если досуг человека сводится к просмотру телевизора с бутылкой пива в руках — это полная деградация. В таких условиях личностный рост практически невозможен», — подчеркнул Лунюшин.

По его словам, важно систематически выходить за привычные рамки, менять распорядок дня и пробовать разные способы отдыха. Кроме того, можно попробовать изменить прическу или одежду, познакомиться с новыми людьми или научиться чему-то.

До этого сообщалось, что взрослые и дети воспринимают плюшевых медведей как источник заботы и комфорта, но новые данные показывают: решающую роль здесь играют визуальные особенности игрушек. Международная команда ученых выяснила, что текстура меха, размер глаз, форма мордочки и даже цвет влияют на то, насколько «теплым» и «достойным защиты» кажется медвежонок.

Ранее психолог объяснил, почему счастливые люди вызывают у некоторых раздражение.

