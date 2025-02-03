Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как справиться с синдромом отложенной жизни

Психолог Яушева: синдром отложенной жизни вызывает эмоциональное истощение
close
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Человек с синдромом отложенной жизни постоянно чувствует, что счастливое время начнется позже, и не позволяет себе полноценно жить здесь и сейчас. Это состояние может быть следствием травм или перфекционизма, а среди его последствий в первую очередь наступает эмоциональное истощение, рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

Привычка откладывать жизнь может быть связана с травмой и страхом человека вновь рисковать, страхом критики, а также тревогой за будущее в условиях нехватки денег и других ресурсов. Часто сталкиваются с этим перфекционисты, которые из-за слишком высоких требований к себе и другим не могут нормально жить.

Среди основных симптомов психолог назвала тревогу за будущее, которую человек пытается подавлять играми, сериалами и прочим, погружением в суету и рутину, не имеющими отношения к реальным ценностям. В таком состоянии человек живет как будто в постоянном ожидании, может игнорировать свои потребности, думая, что движется к чему-то более важному, и начинает сомневаться в праве на нормальную жизнь.

Среди последствий такого состояния — чувство пустоты и эмоциональное истощение от того, что настоящая жизнь так и не приходит. Может развиться депрессия, тревожное расстройство, человек попадает в изоляцию от общества и постоянно жалеет об упущенных возможностях. Физическое здоровье также обычно ухудшается, отметила Яушева.

Чтобы справиться с проблемой, специалист посоветовала ориентироваться на свои ценности, стараться ценить настоящее и не жить жизнь как будто пишешь в «черновике». Важно хвалить себя даже за небольшие достижения и чувствовать радость от прогресса, не стремясь к идеальной картинке. Кроме того, важно практиковать осознанность и учиться сосредотачивать внимание на процессе здесь и сейчас, заключила психолог.

Ранее психолог объяснил, как справиться с постоянным чувством вины и откуда оно берется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами