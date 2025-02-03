Россиянам рассказали, как справиться с синдромом отложенной жизни

Человек с синдромом отложенной жизни постоянно чувствует, что счастливое время начнется позже, и не позволяет себе полноценно жить здесь и сейчас. Это состояние может быть следствием травм или перфекционизма, а среди его последствий в первую очередь наступает эмоциональное истощение, рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

Привычка откладывать жизнь может быть связана с травмой и страхом человека вновь рисковать, страхом критики, а также тревогой за будущее в условиях нехватки денег и других ресурсов. Часто сталкиваются с этим перфекционисты, которые из-за слишком высоких требований к себе и другим не могут нормально жить.

Среди основных симптомов психолог назвала тревогу за будущее, которую человек пытается подавлять играми, сериалами и прочим, погружением в суету и рутину, не имеющими отношения к реальным ценностям. В таком состоянии человек живет как будто в постоянном ожидании, может игнорировать свои потребности, думая, что движется к чему-то более важному, и начинает сомневаться в праве на нормальную жизнь.

Среди последствий такого состояния — чувство пустоты и эмоциональное истощение от того, что настоящая жизнь так и не приходит. Может развиться депрессия, тревожное расстройство, человек попадает в изоляцию от общества и постоянно жалеет об упущенных возможностях. Физическое здоровье также обычно ухудшается, отметила Яушева.

Чтобы справиться с проблемой, специалист посоветовала ориентироваться на свои ценности, стараться ценить настоящее и не жить жизнь как будто пишешь в «черновике». Важно хвалить себя даже за небольшие достижения и чувствовать радость от прогресса, не стремясь к идеальной картинке. Кроме того, важно практиковать осознанность и учиться сосредотачивать внимание на процессе здесь и сейчас, заключила психолог.

Ранее психолог объяснил, как справиться с постоянным чувством вины и откуда оно берется.