Врач объяснила, как составить идеальный завтрак

Для составления идеального завтрака важно соблюдать баланс макронутриентов: белков, жиров, углеводов. Об этом kp.ru рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ имени М. В. Ломоносова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» Зухра Павлова.

По ее словам, 35% тарелки должны занимать овощи, например, сезонные, сырые или квашеная капуста, морковь, свекла. Еще 25% она советует заполнять белком. Это может быть более полноценно усвояемый белок высокого качества (животный): яйца, творог, мясо, птица, рыба, или менее полноценно усвояемый, но важный (растительный) — из орехов, грибов, сыра тофу и так далее. Столько же должны занимать углеводы: макаронные изделия, крупы, каши, хлеб.

«И оставшаяся часть тарелки — около 15% — фрукты, лучше сезонные. Запивать завтрак нужно небольшим количеством теплой воды. Кофе или чай — только через час», — добавили в сообщении.

Японские ученые до этого установили, что люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность.

Ранее врач назвала полезные варианты завтрака для школьников.