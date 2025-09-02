На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как составить идеальный завтрак

Врач Павлова: при составлении завтрака важно соблюдать баланс макронутриентов
true
true
true
close
Vladislav Noseek/Shutterstock/FOTODOM

Для составления идеального завтрака важно соблюдать баланс макронутриентов: белков, жиров, углеводов. Об этом kp.ru рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ имени М. В. Ломоносова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» Зухра Павлова.

По ее словам, 35% тарелки должны занимать овощи, например, сезонные, сырые или квашеная капуста, морковь, свекла. Еще 25% она советует заполнять белком. Это может быть более полноценно усвояемый белок высокого качества (животный): яйца, творог, мясо, птица, рыба, или менее полноценно усвояемый, но важный (растительный) — из орехов, грибов, сыра тофу и так далее. Столько же должны занимать углеводы: макаронные изделия, крупы, каши, хлеб.

«И оставшаяся часть тарелки — около 15% — фрукты, лучше сезонные. Запивать завтрак нужно небольшим количеством теплой воды. Кофе или чай — только через час», — добавили в сообщении.

Японские ученые до этого установили, что люди, которые часто пропускают завтрак и ужинают поздно вечером, могут быть более подвержены развитию остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся хрупкими и легко ломаются. Известно, что риск его развития повышают такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем или низкая физическая активность.

Ранее врач назвала полезные варианты завтрака для школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами