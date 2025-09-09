Россиянам рассказали о необычном варианте завтрака из овсянки

Овсянка с персиками и сливками может стать отличным вариантом для завтрака, который можно приготовить заранее. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для этого потребуются два стакана овсяных хлопьев, стакан цельного молока, стакан греческого йогурта (делим на две части), половина чайной ложки молотой корицы, пакетик ванилина, 100 г размягченного сливочного сыра, три столовые ложки кленового сиропа и два спелых персика. Специалисты советуют смешать все ингредиенты, кроме персиков, накрыть емкость и убрать ее в холодильник минимум на восемь часов.

«При подаче разделите овсяную смесь по формочкам или стаканам. Поверх овсянки в каждую емкость выложите нарезанные персики. Завершите, добавив сверху примерно по три столовые ложки крема из сливочного сыра», — добавили в сообщении.

Эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ имени М. В. Ломоносова, автор книги «Обман веществ» издательства «Комсомольская правда» Зухра Павлова до этого говорила, что для составления идеального завтрака важно соблюдать баланс макронутриентов: белков, жиров, углеводов. По ее словам, 35% тарелки должны занимать овощи, еще 25% она советует заполнять белком. Столько же должны занимать углеводы: макаронные изделия, крупы, каши, хлеб.

