Власти Белгорода попросили не парковаться у административных зданий

Мэр Белгорода Валентин Демидов попросил автомобилистов не парковаться около административных зданий из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Он напомнил, что такие строения чаще всего становятся мишенью для ВСУ, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

«Как и вчера, сегодня к пользователям платного парковочного пространства в Белгороде не будут применяться штрафные санкции», — уточнил Демидов.

Кроме того, в городе сегодня не будут работать крупные торговые центры. Белгородские школы работают в дистанционном формате, отметил он.

За прошедшие сутки Белгород подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ выпустили в сторону города 41 БПЛА, из которых 28 были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). В результате прилетов были повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных объекта и один коммерческий. Также дроны ВСУ повредили три административных здания и 15 транспортных средств, уточнил он.

