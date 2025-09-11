В Петербурге прошли десятки обысков в рамках дела об организации незаконной миграции

В Санкт-Петербурге прошло более 60 обысков по крупному делу о легализации мигрантов

Полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы пресекли деятельность крупного канала нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Правоохранители провели более 60 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. В следственные органы были доставлены несколько десятков человек. 10 фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, были допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, говорится в сообщении.

По данным агентства, задержано руководство группы компаний «Лидер консалт». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По информации ГУ МВД, с 2020 года бизнесмены предоставляли работников для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки города. При этом официальными работодателями для мигрантов выступали подконтрольные фигурантам фирмы, которыми управляли номинальные директора. Эти компании были созданы лишь для уменьшения рисков и последствий при трудоустройстве иностранцев.

