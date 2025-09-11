На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге прошли десятки обысков в рамках дела об организации незаконной миграции

В Санкт-Петербурге прошло более 60 обысков по крупному делу о легализации мигрантов
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы пресекли деятельность крупного канала нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, передает ТАСС.

Правоохранители провели более 60 обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. В следственные органы были доставлены несколько десятков человек. 10 фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, были допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, говорится в сообщении.

По данным агентства, задержано руководство группы компаний «Лидер консалт». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По информации ГУ МВД, с 2020 года бизнесмены предоставляли работников для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки города. При этом официальными работодателями для мигрантов выступали подконтрольные фигурантам фирмы, которыми управляли номинальные директора. Эти компании были созданы лишь для уменьшения рисков и последствий при трудоустройстве иностранцев.

Накануне сообщалось, что более 80 нелегальных мигрантов нашли в московском хостеле.

Ранее в Тюмени мигранты устроили стрельбу и получили сроки.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами