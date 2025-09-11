В ФСБ заявили об изъятии наркотиков на 1 млрд рублей в Якутии

В Якутии пресекли канал незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Саха.

«В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что работа проводилась совместно с коллегами из Магаданской области. В результате операции были задержаны шесть человек. По данным ведомства, они являются организаторами крупного канала поставки наркотических средств из центральных регионов России.

Представитель республиканского управления ФСБ Евдокия Бочкарева отметила, что по факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также об формировании преступной организации.

В мае в Приамурье изъяли партию синтетических наркотиков стоимостью свыше 150 млн рублей. По подозрению в наркоторговле был задержан 24-летний житель региона. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее в России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии.