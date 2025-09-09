На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии

ФТС России: в Подмосковье пресекли ввоз 300 кг наркотиков под видом яблок
Федеральная таможенная служба

В Подмосковье сотрудники таможни обнаружили партию наркотиков весом 300 килограммов, спрятанную в фуре с яблоками из Молдавии. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

«Ввоз 300 кг наркотиков из Республики Молдова пресекли сотрудники ГУБК ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, товар был доставлен в РФ в фуре, которая перевозила 21 тонну яблок. Таможенники остановили машину в Подмосковье. Во время досмотра в полу полуприцепа было найдено три тайника, из которых сотрудники извлекли 106 полимерных брикетов с наркотиками.

После проведения экспертизы было установлено, что внутри пакетов находились наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш. За их нелегальную продажу на территории страны можно было выручить порядка 250 млн рублей, добавили в ФТС.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, совершенной организованной группой, в особо крупном размере. Максимальная мера наказания по статье предусматривает пожизненное заключение под стражу.

