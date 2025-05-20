В Приамурье изъяли крупную партию синтетических наркотиков

ФСБ: в Приамурье изъяли партию синтетических наркотиков на ₽150 млн

В Приамурье изъяли партию синтетических наркотиков стоимостью свыше 150 млн рублей. Об этом сообщили в отделении ФСБ Амурской области, передает РИА Новости.

«Из незаконного оборота выведено около 10 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 40 тыс. разовых доз общей стоимостью свыше 150 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По подозрению в наркоторговле был задержан 24-летний житель региона. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По данным ФСБ, фигурант собирался организовать канал сбыта веществ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

До этого в порту Санкт-Петербурга изъяли свыше 61 кг наркотиков из Эквадора. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ в крупном размере. Ведется расследование с целью установить всех причастных к ввозу наркотика.

Ранее россиянин спрятал наркотики в Библии и тюбике зубной пасты, чтобы провезти их на поезде.