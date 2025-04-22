Юрист объяснил, как наказать человека за кибербуллинг

В российском законодательстве не закреплено понятие «кибербуллинг» (травля в интернете, проявляющаяся в форме оскорблений, угроз, преследования, распространения личных данных), однако подобные действия могут попадать под статьи, предусматривающие как административную, так и уголовную ответственность. Об этом в беседе с Life рассказал ведущий юрист ЮК «Протектор» Тимур Алиев.

«Кибербуллинг действительно стал серьезной проблемой, пользователи ощутили «мнимую» анонимность, что и послужило главной причиной перехода травли в Интернет. Сам по себе данный термин не встречается ни в Административном кодексе, ни в гражданском, ни в уголовном, но это не значит, что данные действия останутся безнаказанны», — подчеркнул эксперт.

Чтобы наказать человека за кибербуллинг, Алиев советует зафиксировать доказательства противоправных действий, сделав скриншоты угроз или оскорбительных публикаций. Эти материалы необходимо вместе с заявлением предоставить в правоохранительные органы, которые достаточно серьезно подходят к расследованию подобных правонарушений.

Как заявлял заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, кибербуллинг и закрытые сообщества являются самыми серьезными угрозами для детей в социальных сетях.

Депутат отметил, что в закрытых чатах распространяется деструктивная информация или происходит вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Ранее психолог объяснила, как защитить детей от кибермошенников.