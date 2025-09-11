На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка не нашла в отеле ОАЭ алкоголя и засудила туроператора

mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка не нашла в отеле Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) алкоголя, обещанного туроператором, и засудила его. Об этом сообщает TourDom.

В публикации отмечается, что туристка из Тулы отправилась в ОАЭ по системе «все включено». Когда она заселилась в отель, выяснилось, что алкоголя нет, за ним необходимо ездить в соседний эмират. Это повлекло за собой дополнительные расходы и моральные страдания.

«По оценке отдыхающей, все это потянуло на 300 тыс. руб. Такую сумму женщина и попыталась вернуть через суд у туроператора и турагента», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что отель подходил под категорию all inclusive, но местное законодательство не уточняет точный список ее услуг. В свою очередь, менеджер обещал туристке, что в гостинице будет предоставляться алкоголь.

Суд встал на сторону женщины, снизив сумму возмещения в 10 раз — до 30 тысяч рублей.

До этого туристка потеряла часы за два миллиона рублей после заплыва около пляжа в Сочи.

Ранее туристки сели в самолет и узнали, что летят в Африку, а не в Ниццу.

