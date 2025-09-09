На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Туристки сели в самолет и узнали, что летят в Африку, а не в Ниццу

Daily Dot: две подруги прилетели в Тунис вместо Ниццы из-за путанницы
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Две подруги из Англии сели в самолет и узнали, что летят в Африку, а не в Ниццу, пишет Daily Dot.

Как рассказала Бриттни Дзиало, когда она спросила у стюардессы, куда направляется рейс, та ответила ей, что в Тунис. Услышанное удивило туристку, ведь они были уверены, что летят в Ниццу.

Как рассказали приятельницы, причиной путаницы стало банальное сходство звучания слов — Nice и Tunis — турагент их не так понял, оформив путевку не туда. Девушки осознали, что еще до взлета поняли ошибку, но их попросили оставаться на борту, потому что багаж уже был отправлен в Тунис. В итоге они приземлились в Африке и оказались на местной таможне в полной растерянности.

Попытки объясниться с сотрудниками авиакомпании в аэропорту Туниса привели лишь к еще большему стрессу. По словам Бриттни, ей грубили, кричали в лицо, и даже заставили покупать новые билеты. Однако история закончилась относительно благополучно: спустя сутки подруги все же оказались в Ницце.

Ранее пара послушала ChatGPT и испортила себе отпуск, оставшись без виз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами