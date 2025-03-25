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Екатеринбурженка четыре дня провела в Египте в зимней одежде и засудила туроператора

Россиянка получила 10 тыс. за испорченный из-за потерянного багажа отпуск в Египте
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбурженка потребовала у туроператора компенсации за отпуск в Египте, испорченный из-за потерянного багажа. О решении суда по этому делу сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Женщина купила тур в Шарм-эль-Шейх через «Библио-Глобус» и отправилась в жаркие края. Однако по прилете она не смогла получить багаж и следующие четыре дня была вынуждена при температуре около +30°С носить зимнюю одежду и обувь, в которой приехала на курорт, и обходиться без средств личной гигиены. Купить их она не могла, так как деньги и банковская карта также остались в багаже.

Вернувшись в Екатеринбург, местная жительница обратилась в консультационный пункт для потребителей с просьбой разобраться в сложившейся у нее ситуации. Было установлено, что именно туроператор необоснованно снял с авиарейса багаж пассажирки, после чего сотрудники консультационного пункта составили претензию о возмещении морального вреда и подготовили исковое заявление в суд от имени путешественницы.

Суд первой инстанции отказал заявительнице в удовлетворении ее требований. Однако Свердловский областной суд встал на сторону женщины и взыскал с ООО «Библио-Глобус Туроператор» в ее пользу 10 тыс. рублей.

Ранее туроператор отказался компенсировать путевку россиянке, сломавшей на отдыхе спину.

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