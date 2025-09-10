На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине окончательно признали первый брак между двумя мужчинами

Суд в Киеве оставил в силе решение о первом признании однополого брака в стране
Telegram-канал Политика Страны

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Деснянского суда о первом признании однополого брака на Украине. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Решение суда было принято на основе опроса свидетелей, фотографий, а также рассказов о совместном быте мужчин, которые живут вместе с 2013 года. При этом МИД Украины, в котором один из молодоженов числится сотрудником, проигнорировал судебный процесс.

Согласно конституции Украины, брак — добровольный союз мужчины и женщины. Кроме того, такое же определение есть в семейном кодексе страны. Решение суда по этому делу фактически противоречит конституции.

3 июля Деснянский суд в Киеве признал брачные отношения между украинским дипломатом и его сожителем, чтобы они смогли вместе находиться за границей. Сообщалось, что работник дипмиссии находится в долгосрочной командировке, в связи с чем он попытался получить разрешение на переезд партнера к нему.

При этом ранее, в 2024-м, министерство юстиции Украины отказалось признать их семьей, после чего мужчины обратились в суд, заявив, что брак был заключен в США. Такой аргумент убедил судей признать эти брачные отношения легитимными.

Ранее украинский пленный рассказал, что сторонников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве не берут в армию.

