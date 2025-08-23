На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал, что сторонников ЛГБТ в Киеве не берут в армию

Военнопленный Костышак: сторонников ЛГБТ в Киеве не мобилизуют
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Сторонники ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК; аналог российского военкомата). Об этом рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Евгений Костышак.

Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева увидел, как двое мужчин идут в обнимку, держась за ручку. По его словам, представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не затрагивает, они чувствуют себя свободно.

До этого сообщалось, что на Украине вступили в силу обновленные правила воинского учета, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Согласно новым требованиям, образовательные учреждения Украины обязаны в течение недели после выпуска предоставить Кировоградскому ТЦК списки выпускниц, обучавшихся по указанным направлениям. Информация об этих женщинах будет автоматически занесена в Единый государственный реестр призывников.

Ранее на Украине суд впервые признал браком сожительство двух мужчин.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами