Сторонники ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК; аналог российского военкомата). Об этом рассказал в беседе с РИА Новости украинский военнопленный Евгений Костышак.

Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева увидел, как двое мужчин идут в обнимку, держась за ручку. По его словам, представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не затрагивает, они чувствуют себя свободно.

До этого сообщалось, что на Украине вступили в силу обновленные правила воинского учета, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Согласно новым требованиям, образовательные учреждения Украины обязаны в течение недели после выпуска предоставить Кировоградскому ТЦК списки выпускниц, обучавшихся по указанным направлениям. Информация об этих женщинах будет автоматически занесена в Единый государственный реестр призывников.

Ранее на Украине суд впервые признал браком сожительство двух мужчин.