На Украине суд впервые признал браком сожительство двух мужчин

Суд в Киеве признал легитимным брак украинского дипломата с его сожителем

Деснянский суд в Киеве признал брачные отношения между украинским дипломатом и его сожителем, чтобы они смогли вместе находиться за границей. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

В материале говорится, что работник дипмиссии находится в долгосрочной командировке за границей, в связи с чем он пытался получить разрешение на переезд к нему с Украины его партнера.

При этом ранее, в 2024-м, министерство юстиции Украины отказалось признать их семьей, после чего мужчины обратились в суд, заявив, что брак был заключен в США. Такой аргумент убедил судей признать эти брачные отношения легитимными.

Согласно конституции Украины, брак — добровольный союз мужчины и женщины. Кроме того, такое же определение есть в семейном кодексе страны. Решение суда по этому делу фактически противоречит конституции.

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