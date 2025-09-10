На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего начальника детского лагеря в Татарстане обвинили в халатности

СК по Татарстану: экс-начальник местного детского лагеря обвиняется в халатности
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Республике Татарстан экс-начальника детского оздоровительного лагеря в Тукаевском районе обвинили в халатности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал СУ СК России по региону.

Сообщается, что 4 июня на территории лагеря девятилетний мальчик покинул внутреннее мероприятие, сел в своей комнате на подоконник на втором этаже и облокотился на москитную сетку. В результате ребенок упал из окна, получив травмы.

По данным следствия, мужчина не проконтролировал обеспечение комплекса необходимым количеством подготовленного персонала. В результате, как заявили в ведомстве, надлежащий контроль за детьми в лагере отсутствовал.

В СК добавили, что уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.

8 августа сообщалось, что в Татарстане в отношении семилетнего ребенка применяли насилие в летнем лагере. По словам мальчика, над ним издевались другие дети. Ребенка избивали, запирали в комнате и издевались.

В беседе с журналистами сотрудники лагеря заявили, что над школьником «никаких действий не производилось» и то, о чем говорят его родственники «подтверждения не имело». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами