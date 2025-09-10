Бывшего начальника детского лагеря в Татарстане обвинили в халатности

В Республике Татарстан экс-начальника детского оздоровительного лагеря в Тукаевском районе обвинили в халатности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал СУ СК России по региону.

Сообщается, что 4 июня на территории лагеря девятилетний мальчик покинул внутреннее мероприятие, сел в своей комнате на подоконник на втором этаже и облокотился на москитную сетку. В результате ребенок упал из окна, получив травмы.

По данным следствия, мужчина не проконтролировал обеспечение комплекса необходимым количеством подготовленного персонала. В результате, как заявили в ведомстве, надлежащий контроль за детьми в лагере отсутствовал.

В СК добавили, что уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд.

8 августа сообщалось, что в Татарстане в отношении семилетнего ребенка применяли насилие в летнем лагере. По словам мальчика, над ним издевались другие дети. Ребенка избивали, запирали в комнате и издевались.

В беседе с журналистами сотрудники лагеря заявили, что над школьником «никаких действий не производилось» и то, о чем говорят его родственники «подтверждения не имело». По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

Ранее трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере.