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Трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере

112: в детском лагере Тулы дети получили травмы во время химического опыта

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Трое детей получили ранения во время химического опыта в детском лагере в Туле. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Все произошло в деревне Колодезное в лагере «Солнечный». 23-летний преподаватель показывал детям химический эксперимент, однако, что-то пошло не так и произошел взрыв.

Мужчине оторвало палец, пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Помощь также потребовалась трем детям 14-16 лет. Врачи диагностировали у них осколочные ранения и обширные ожоги.

По данному инциденту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

До этого на Урале школьница выпала из окна в оздоровительном лагере. Все произошло в Челябинской области 5 июня. Ребенок залез на подоконник и случайно упал.

Как сообщили в прокуратуре, сотрудников оздоровительного лагеря «Голубая волна», где девятилетняя воспитанница выпала из окна, привлекли к ответственности.

Ранее суд закрыл нелегальный детский лагерь на острове Аскольд в Приморье.

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