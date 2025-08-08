Семилетний мальчик пострадал во время истязаний и насилия в летнем лагере

В Татарстане ребенок пожаловался на избиения в летнем лагере

В Татарстане семилетний ребенок рассказал о насилии в лагере, куда его на лето отправили родители. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам матери, после отдыха в оздоровительном учреждении, первой на состояние ребенка обратила внимание бабушка. Внук показался ей непривычно закрытым и неразговорчивым.

Позже мальчик рассказал, что над ним издевались другие дети. Ребенка избивали, запирали в комнате и издевались.

«Он нам все рассказал, что над ним были насильственные действия», – сообщила мать.

В беседе с журналистами сотрудники лагеря заявили, что над школьником «никаких действий не производилось» и то, о чем говорят его родственники «подтверждения не имело».

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

По данным издания, участники избиений еще не достигли возраста уголовной ответственности.

