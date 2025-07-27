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Пожилая петербуженка с 2017 года пытает весь двор воем сирены и своим пением

Пенсионерка из Петербурга терроризирует соседей, включая сирену с 2017 года
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Жители Приморского района Санкт-Петербурга пожаловались на проблемную соседку, включающую сирену из ненависти к запахам. Об этом стало известно 78.ru.

По словам жильцов многоэтажного дома на Туристской улице, пенсионерка приступила к пыткам еще в далеком 2017 году.

С тех пор пожилая женщина регулярно включает сирену на весь двор ровно в 8:00 и выключает лишь на закате.

Свое поведение она объясняет невозможностью пользоваться балконом из-за неких запахов, кричит об этом из окна и поет. Женщина утверждает, что не может «нормально дышать и спать» из-за тех, кто курит на 10-м этаже и «распыляет кондиционеры на балконе».

«Я не могу своим балконом пользоваться, а я покупала квартиру не для того, чтобы дышать этим», — заявляет петербурженка.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мужчина терроризирует соседей песнями Шамана и собачьим лаем.

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