Брянец остался инвалидом после рыбалки

В Брянской области рыбак зацепился удочкой за провисший провод и стал инвалидом

В Брянской области рыбак получил ожоги, зацепившись за электропровод и потребовал у ответственной компании компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На рыбалке мужчина задел провисший провод, из-за чего получил удар током и в результате стал инвалидом.

Брянец решил, что в произошедшем виновата энергетическая компания, поэтому подал на нее в суд. Он требовал компенсацию расходов на лечение в размере 11,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере семи миллионов рублей.

Суд пришел к выводу, что рыбак зацепил провода из-за собственной неосторожности.

«Кроме того, вина ответчика в произошедшем несчастном случае не подтвердилась», – сообщается в публикации.

Однако суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Так как после получения ожогов мужчина больше не сможет работать как раньше, ему компенсировали еще 155,8 тысяч рублей.

Рыбак посчитал, что цифры занижены, поэтому подал апелляцию, но решение нижестоящей инстанции осталось без изменений.

Ранее рыбак выпал из лодки и трое суток провел в лесу, оставляя спасателям записки.