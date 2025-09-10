На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Брянец остался инвалидом после рыбалки

В Брянской области рыбак зацепился удочкой за провисший провод и стал инвалидом
true
true
true
close
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Брянской области рыбак получил ожоги, зацепившись за электропровод и потребовал у ответственной компании компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

На рыбалке мужчина задел провисший провод, из-за чего получил удар током и в результате стал инвалидом.

Брянец решил, что в произошедшем виновата энергетическая компания, поэтому подал на нее в суд. Он требовал компенсацию расходов на лечение в размере 11,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в размере семи миллионов рублей.

Суд пришел к выводу, что рыбак зацепил провода из-за собственной неосторожности.

«Кроме того, вина ответчика в произошедшем несчастном случае не подтвердилась», – сообщается в публикации.

Однако суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Так как после получения ожогов мужчина больше не сможет работать как раньше, ему компенсировали еще 155,8 тысяч рублей.

Рыбак посчитал, что цифры занижены, поэтому подал апелляцию, но решение нижестоящей инстанции осталось без изменений.

Ранее рыбак выпал из лодки и трое суток провел в лесу, оставляя спасателям записки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами