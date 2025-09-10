Рыбак выпал из лодки и трое суток провел в лесу, оставляя спасателям записки

Спасатели Красноярского края провели многодневную операцию на реке Сисим, в ходе которой нашли 65-летнего рыбака, три дня скрывавшегося в лесу после падения из лодки. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

65-летний мужчина отправился рыбачить на реке Сисим, во время ловли рыбы пенсионер выпал из лодки в районе Татарских порогов. Спасатели тщательно осмотрели пороги и берег. В одной из ближайших избушек они обнаружили записку от пропавшего рыбака, в которой он сообщил, что спускается до следующей избы.

Во время операции спасателям встретилась группа из трех неопытных туристов на весельных лодках. После ухудшения погоды и усиления течения их лодки перевернулись. Спасатели эвакуировали всех троих на аэролодке к безопасному месту и возобновили поиски.

Лишь на третьи сутки поисков удалось обнаружить пропавшего, который услышал звук аэролодки, вышел к реке и стал ждать спасения на берегу. Спасатели нашли его и перевезли к избе, откуда его забрал местный лесничий.

Ранее пенсионерка ушла за грибами, заблудилась и два дня искала выход из леса.