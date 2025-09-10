На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рыбак выпал из лодки и трое суток провел в лесу, оставляя спасателям записки

В Красноярском крае трое суток искали выпавшего из лодки рыбака
true
true
true
close
КГКУ «Спасатель»/VK

Спасатели Красноярского края провели многодневную операцию на реке Сисим, в ходе которой нашли 65-летнего рыбака, три дня скрывавшегося в лесу после падения из лодки. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

65-летний мужчина отправился рыбачить на реке Сисим, во время ловли рыбы пенсионер выпал из лодки в районе Татарских порогов. Спасатели тщательно осмотрели пороги и берег. В одной из ближайших избушек они обнаружили записку от пропавшего рыбака, в которой он сообщил, что спускается до следующей избы.

Во время операции спасателям встретилась группа из трех неопытных туристов на весельных лодках. После ухудшения погоды и усиления течения их лодки перевернулись. Спасатели эвакуировали всех троих на аэролодке к безопасному месту и возобновили поиски.

Лишь на третьи сутки поисков удалось обнаружить пропавшего, который услышал звук аэролодки, вышел к реке и стал ждать спасения на берегу. Спасатели нашли его и перевезли к избе, откуда его забрал местный лесничий.

Ранее пенсионерка ушла за грибами, заблудилась и два дня искала выход из леса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами