На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка украла деньги у соседки и потратила их на украшения

В Кемеровской области соседка украла деньги у пенсионерки и потратила на украшения
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Мариинске задержана рецидивистка, похитившая у своей 76-летней соседки 90 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег из своей квартиры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемую — 40-летнюю соседку потерпевшей, ранее неоднократно судимую за кражи.

Злоумышленница под надуманным предлогом проникла в квартиру пенсионерки и во время непродолжительной беседы похитила деньги из кармана пальто. При задержании у подозреваемой изъяли 25 тысяч рублей, остальные средства она успела потратить на золотые украшения. Возбуждено уголовное дело о краже.

До того в Кемерово домработница украла у пенсионерки драгоценности на 2 млн рублей. В ходе одной из уборок женщина обнаружила шкатулку с драгоценностями и на протяжении нескольких месяцев систематически похищала изделия, чтобы сдать их в комиссионные магазины.

Ранее «одинокий моряк» с сайта знакомств выманил у 70-летней пенсионерки все накопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами