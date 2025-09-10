Россиянка украла деньги у соседки и потратила их на украшения

В Кемеровской области соседка украла деньги у пенсионерки и потратила на украшения

В Мариинске задержана рецидивистка, похитившая у своей 76-летней соседки 90 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег из своей квартиры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемую — 40-летнюю соседку потерпевшей, ранее неоднократно судимую за кражи.

Злоумышленница под надуманным предлогом проникла в квартиру пенсионерки и во время непродолжительной беседы похитила деньги из кармана пальто. При задержании у подозреваемой изъяли 25 тысяч рублей, остальные средства она успела потратить на золотые украшения. Возбуждено уголовное дело о краже.

До того в Кемерово домработница украла у пенсионерки драгоценности на 2 млн рублей. В ходе одной из уборок женщина обнаружила шкатулку с драгоценностями и на протяжении нескольких месяцев систематически похищала изделия, чтобы сдать их в комиссионные магазины.

Ранее «одинокий моряк» с сайта знакомств выманил у 70-летней пенсионерки все накопления.