Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за анекдот

Обычный анекдот может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар изданию «Абзац».

Если человек рассказал шутку с матом в автобусе, его могут привлечь за мелкое хулиганство, то есть назначить штраф или арестовать на срок до 15 суток. В случае, если анекдот унижает конкретного человека или религиозные чувства, то штрафы выше, а ответственность строже.

«Но бывают ситуации, когда «невинная» шутка может закончиться уголовным делом», — подчеркнула юрист.

В пример она привела анекдоты, которые разжигают ненависть к нации или религии. Они подпадают под статью 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Если в анекдоте оправдываются террористы – это уже статья 205.2 УК РФ, где речь идет о сроках до семи лет лишения свободы, рассказала Айвар.

Представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека рекомендовала рассказывать смешные шутки, а не оскорбительные.

В июле житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей за шутку о бомбе в самолете.

Ранее глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео.