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Россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете

В Башкирии пассажира самолета оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за шутки о бомбе
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Житель Башкирии получил штраф почти в полмиллиона рублей неудачно пошутив на борту самолета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

57-летний житель Уфы собирался лететь в Москву, поднявшись на борт самолета он решил пошутить и сообщил бортпроводнику, что пронес в своем рюкзаке взрывное устройство.

Экипаж юмор не оценил и обратился в правоохранительные органы. Шутник стал фигурантом уголовного дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

До этого в новосибирском аэропорту Толмачево мужчину сняли с рейса после шутки о бомбе в багаже одного из пассажиров. 47-летний мужчина заметил у попутчика тяжелую сумку и пошутил, что в его багаже находится бомба. Сотрудники аэропорта восприняли угрозу всерьез, сняли шутника с рейса и вызвали правоохранительные органы. Вылет рейса пришлось задержать на час.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за угрожающего послания на зеркале в туалете.

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