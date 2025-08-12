На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глухонемого россиянина оштрафовали из-за слова «война» в видео

Глухонемого россиянина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за видео в WhatsApp
true
true
true
close
Shutterstock

Глухонемого россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей по обвинению в дискредитации ВС РФ из-за слова «война» в видеоролике. Это следует из постановления Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.

Мужчина, который является инвалидом третьей группы с детства по слуху, объяснил в суде, что видео ему прислали в WhatsApp, после чего он «поставил его к себе на статус в телефоне».

Подсудимый сообщил, что не предполагал, что ролик может дискредитировать армию. Свою вину он признал, а видео удалил. В постановлении отмечается, что к политике российских властей по поводу военной операции на Украине он относится положительно и гордится военными.

«Согласно толковому словарю О.С.И. «война — это вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государства, а «военная операция» — это координированные военные действия, объединенный единой целью решения оперативных или стратегических задач. Таким образом, военная операция отличается от войны своими целями. Целью вышеуказанной специальной военной операции является защита интересов Российской Федерации и ее граждан, демилитаризации Украины, поддержание международного мира и безопасности», — говорится в постановлении суда.

10 июля сообщалось, что жителя Астраханской области приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в дискредитации волонтеров, помогающих участникам военной операции.

Ранее россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами