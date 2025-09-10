На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВТБ обеспечит участников и гостей «Интервидения» банковскими сервисами

ВТБ выпустит дебетовую карту в лимитированном дизайне специально к «Интервидению»
Станислав Красильников/РИА Новости

Прибывшие на финал международного конкурса вокальных исполнителей «Интервидение-2025» иностранные делегации и участники не столкнутся с трудностями при использовании банковских сервисов, ВТБ обеспечит их финансовыми инструментами. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«ВТБ поддерживает традиции, которые способствуют развитию международного диалога. Возрожденное «Интервидение» объединит на сцене исполнителей из ближнего и дальнего зарубежья, в конкурсе впервые примут участие страны Глобального Юга. Наша задача как принимающей стороны сделать так, чтобы иностранные гости чувствовали себя как дома, в том числе используя комфортные банковские сервисы», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Кроме того, банк запустил лимитированную дебетовую карту с оригинальным дизайном. Гости «Интервидения» из любой страны смогут оформить ее во время мероприятия и получить в подарок эксклюзивную сувенирную продукцию до 30 сентября. Опция доступна на сайте банка, в офисах, а также на площадке конкурса.

В ВТБ добавили, что также на площадке «Интервидения» появятся интерактивные локации банка: фотозона и банкомат, который не только принимает разные валюты, но и дарит призы.

