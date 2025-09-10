На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выстрелил в голову прохожей, которую принял за иноагента

Житель Чехии выстрелил в женщину, заподозрив ее в работе на другое государство
Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

В Чехии мужчина выстрелил женщине в голову, приняв ее за агента иностранного государства. Об этом сообщает газета iDNES.cz.

На прошлой неделе в городе Брно 36-летний мужчина выстрелил на улице в голову пожилой женщине. Мужчину задержали через три дня после инцидента, когда он пытался сдать в пункт приема металлолома револьвер, из которого был совершен выстрел.

Задержанный признался, что принял женщину за иностранного агента, якобы подозревая ее в преступных действиях. В его отношении возбудили дело по двум статьям, в том числе за незаконное хранение оружия.

Сейчас стрелок содержится под стражей. По данным полиции, мужчина долго не принимал назначенные ему лекарства.

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Как сообщается, женщина выжила благодаря тому, что несмотря на тяжелое ранение, успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь.

Ранее душевнобольной внук напал с ножом на 89-летнюю спящую бабушку.

