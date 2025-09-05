На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Душевнобольной внук напал с ножом на 89-летнюю спящую бабушку

В Москве мужчина с психическим расстройством расправился со спящей бабушкой
Shutterstock

Москвич с отклонениями психики напал на 89-летнюю бабушку, пока она спала, и изрезал ее ножом. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел утром 4 сентября в квартире на Братиславской улице. По данным «МК», 36-летний мужчина, проживающий со своими родителями, братьями, сестрой, а также 89-летней бабушкой, проснулся около 5:30, сходил на кухню за ножом и проник в комнату, где спала пожилая родственница.

Он нанес ей не менее шести ударов в область головы, шеи и груди. Крики женщины разбудили остальных обитателей квартиры, но спасти ее не удалось.

Совершив преступление, мужчина скрылся в неизвестном направлении на глазах у родных. Тем не менее правоохранители задержали его уже через 20 минут. Оказалось, что подозреваемый имеет психические отклонения и давно стоит на учете в ПНД. Пока его мотивы остаются неизвестными.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время задержанный пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее подросток устал от храпа дяди и подсыпал ему в суп ядовитое растение.

