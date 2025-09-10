На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир спрыгнул с круизного лайнера, чтобы избежать долга за азартные игры

В Пуэрто-Рико пассажир спрыгнул с круизного лайнера из-за долга в казино
Daily Mail

Турист Джей Гонсалес-Диас был задержан после того, как спрыгнул с круизного лайнера Royal Caribbean, чтобы избежать уплаты долга в размере $16 тысяч, накопленного в казино во время недельного круиза, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в порту Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Согласно показаниям, после прыжка Гонсалес-Диас был вытащен на берег с помощью гидроцикла и надувной лодки. Несмотря на попытку скрыться, агенты таможенного и пограничного патруля задержали мужчину. При себе у него был рюкзак с $14 тысяч наличными, два сотовых телефона, сумка и пять документов, включая паспорта и удостоверения личности, на разные имена.

По данным следствия, на посадочном талоне круиза числилось имя «Джереми Диас», а игровые расходы были оформлены на него. Другие документы включали имена «Джей Ксандер Омар Гонсалес Диас» и «Джереми Омар Гонсалес-Диас». Проверки подтвердили, что его настоящее имя — Джей Гонсалес-Диас.

Мужчина объяснил свои действия желанием избежать уплаты пошлин на ввоз наличных. После задержания он был освобожден под залог, однако теперь ему предъявлены федеральные обвинения, которые могут привести к пяти годам тюремного заключения или штрафу до $250 тысяч.

На самом круизном лайнере отметили, что долг пассажира возник из-за посещения казино во время круиза, что и стало причиной попытки «великого побега».

Ранее отдыхающие устроили на круизном лайнере массовую драку из-за наггетсов.

