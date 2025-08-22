На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отдыхающие устроили на круизном лайнере массовую драку из-за наггетсов

Массовая драка туристов на круизном лайнере в США попала на видео
Туристы устроили массовую драку на круизном лайнере Carnival Cruises из-за жареной курицы. Момент потасовки попал на видео, сообщает издание The New York Post (NYP).

Драка между примерно двумя десятками участников произошла на борту крупного лайнера ночью в понедельник, 18 августа, когда он уже возвращался в Майами, штат Флорида. На записи, сделанной очевидцем, слышно, что кто-то зовет охрану на помощь, в то время как разъяренные пассажиры обмениваются ударами.

По словам пассажира, ставшего свидетелем инцидента, участники драки стояли в очереди за едой, и, по всей видимости, потасовка возникла из-за куриных наггетсов. Автор видео рассказал, что драка стала «единичным инцидентом» за время круиза.

«Я всегда слышу, что Carnival — это гетто/треш. Я много лет хожу в круизы, но впервые увидел что-то интересное на лайнере, на котором я был, и это было просто потрясающе», — написал он в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В компании Carnival Cruises не стали комментировать произошедшее. Причины инцидента остаются неизвестными.

Ранее мужчина сообщил о бомбе на круизном лайнере из-за обиды, что его оставили дома.

