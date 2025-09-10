На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Бали четыре человека пропали в результате наводнения

Detik: на Бали после наводнения пропали четыре человека
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

На Бали в Денпасаре четыре человека пропали после наводнения. Об этом сообщает индонезийский портал Detik News.

В публикации говорится, что в результате наводнения затопило два торговых центра, где изначально пропали шесть человек, однако двух из них удалось оперативно найти.

По данным портала, из-за наводнения были затоплены два торговых центра, и изначально пропали шесть человек, но двоих удалось найти. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

«Четверо других до сих пор числятся пропавшими без вести», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что личности пропавших не установлены.

По данным Telegram-канала Shot, остров Бали затопило после сильных дождей. По данным канала, дороги полностью залило, движение оказалось парализовано. Помимо этого, в результате природной стихии пострадали здания, некоторые из них были полностью разрушены.

Российские туристы рассказали в комментарии журналистам, что в течение всей ночи на Бали была сильная гроза, молнии и тропический ливень, однако к утру началось настоящее наводнение. Туннель Симпанг Дева Ручи залило водой, и многие люди не смогли добраться до аэропорта.

Ранее на Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами