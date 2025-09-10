На Бали четыре человека пропали в результате наводнения

Detik: на Бали после наводнения пропали четыре человека

На Бали в Денпасаре четыре человека пропали после наводнения. Об этом сообщает индонезийский портал Detik News.

В публикации говорится, что в результате наводнения затопило два торговых центра, где изначально пропали шесть человек, однако двух из них удалось оперативно найти.

По данным портала, из-за наводнения были затоплены два торговых центра, и изначально пропали шесть человек, но двоих удалось найти. На данный момент пострадавшие госпитализированы.

«Четверо других до сих пор числятся пропавшими без вести», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что личности пропавших не установлены.

По данным Telegram-канала Shot, остров Бали затопило после сильных дождей. По данным канала, дороги полностью залило, движение оказалось парализовано. Помимо этого, в результате природной стихии пострадали здания, некоторые из них были полностью разрушены.

Российские туристы рассказали в комментарии журналистам, что в течение всей ночи на Бали была сильная гроза, молнии и тропический ливень, однако к утру началось настоящее наводнение. Туннель Симпанг Дева Ручи залило водой, и многие люди не смогли добраться до аэропорта.

